(Görüntülü Haber) PKK'nın bombalı eylem sorumlusu itiraf etti, 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da Avrupa ülkelerine kaçmaya hazırlanırken yakalanan bölücü terör örgütü PKK'nın Akdeniz bölgesindeki bombalı eylemlerin sorumlusu 'Halo Dayı' kod adlı Eyüp Çelik'in verdiği bilgiler doğrultusunda, yapılan 3 ayrı operasyonda 100 kilo patlayıcı, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Patlayıcıların Akdeniz illerinde bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırılarda kullanılacağı belirtildi. Adan Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olduğu, 33 vatandaşın da yaralandığı bombalı saldırı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'ndan 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize ettiği saptanan Eyüp Çelik'in Adana'da olduğu bilgisini alan polis harekete geçti. Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Eyüp Çelik'i 20 Ocak'ta düzenledikleri operasyonla merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı. Uzman sorgucu ekipler tarafından sorgulanan Çelik, her şeyi tek tek anlattı. 'EMRİ BEN VERDİM' Kendisinin Behzat kod adlı bir PKK'lıdan emir aldığını, Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgedeki bombalı eylemlerin sorumlusu olduğunu itiraf eden Çelik, Adana Valiliği'ne bombalı saldırı emrini de bizzat kendisinin verdiğini söyledi. Çelik'in verdiği bilgiler doğrultusunda Mersin'in Çamlıyayla bölgesi ve Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bir mahallede gömülü halde toplam 100 kilo C4 patlayıcı, 4 otomatik piyade tüfeği, Biksi makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 33 el bombası ve çok sayıda mermi bulundu. Çelik'in ifadesi doğrultusunda 12 ve 15 Şubat tarihleri arasında art arda 3 operasyon düzenleyen TEM ekipleri, HDP Adana İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da aralarında olduğu 80 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerden birinin, Adana Valiliği'ne yönelik gerçekleşen bombalı saldırıya yardım ettiği öne sürüldü. Ele geçirilen patlayıcı ve silahların PKK'nın bahar aylarında Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da planladığı eylemlerde kullanacağı da belirlenirken, Eyüp Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. KADIN TERÖRİSTİ MARDİN'E GÖTÜRMÜŞ Eyüp Çelik'in, Adana Valiliği'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 'Dilber' kod adlı PKK'lı kadın teröristi, olayın ardından Mardin'e götürdüğü de ortaya çıktı. Valilikte patlatılan otomobili park ettikten sonra bindiği taksinin güvenlik kamerası kayıtlarına yakalanan kadın teröristin Adana Kadın Doğum ve Hastalıkları Hastanesi'nin yakınında araçtan indiği, kendisini bekleyen Mehmet Emin V. ile merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Eyüp Çelik ile buluşup hep birlikte Mardin'e gittiği anlaşıldı. Kadın teröristin buradan da Suriye'ye geçtiği saptandı.