TUNCELİ'nin Ovacık Karayolu Venk Köprüsü yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilo ağırlığındaki el yapımı patlayıcının imha edilmesi anı görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ovacık karayolu üzerinde bulunan Venk Köprüsü civarındaki Palağın Deresi yakınlarında, PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan ve güvenlik güçleri tarafından imha edilen el yapımı patlayıcının görüntüleri ortaya çıktı. PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen el yapımı patlayıcı, bomba imha uzmanları tarafından yol kenarında kontrollü olarak imha edilmişti. Patlayıcının imha anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlatıldığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak anı kamerada
TUNCELİ'nin Ovacık Karayolu Venk Köprüsü yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı 200 kilo ağırlığındaki el yapımı patlayıcının imha edilmesi anı görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ovacık karayolu...
11 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
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