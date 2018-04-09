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(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristlerden silah taşıttıkları hayvanlara işkence görüntüleri SİHA kamerasına yakalandı

ANKARA () PKK'lı teröristlerden silah taşıttıkları hayvanlara işkence görüntüleri SİHA kamerasına yakalandı AĞRI Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının...

ANKARA () PKK'lı teröristlerden silah taşıttıkları hayvanlara işkence görüntüleri SİHA kamerasına yakalandı AĞRI Doğubayazıt ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının 'katır ile silah ve patlayıcı madde' taşıyan hayvanlara saatlerce ellerindeki sopalarla vurarak işkence ettikleriyle ilgili görüntüler insansız hava aracı SİHA kamerasıyla tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya ve paylaşılan SİHA kamerası görüntülerine göre, bölgede kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvan, teröristlerce saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak işkenceye maruz kaldı. Hayvanın sırtındaki silah ve patlayıcı madde boşaltıldıktan sonra, yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı. SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken, işkenceye maruz kalan hayvan da PKK zulmünden kurtarıldı. Yapılan açıklamada, geçmişte bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı, 'Terörist başı Abdullah Öcalan'ın 'Demokratik Ekolojik Toplum' söylemlerinde 'Hayvanlara dost, doğayla barışık' yalanlarını her fırsatta kullanılıyordu. Yaşanan bu olay, PKK'lı teröristlerin insan, hayvan ayırmaksızın her türlü canlıya zarar verebildiğini bir kez daha gösterdi" denildi.

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