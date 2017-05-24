VAN, () - VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK'lı terörist, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı. PKK'lı teröristler daha sonra aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı.
(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristler Tendürek'te araçları yaktı
VAN, () - VAN'ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yolu kesen bir grup PKK'lı terörist, aralarında TIR'ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdikten sonra yaktı. Güvenlik güçleri, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:44
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