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(Görüntülü Haber) PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, () - HAKKARİ merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi. Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından...

HAKKARİ, () - HAKKARİ merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde PKK'lı 4 terörist, silahlı insansız hava aracı (İHA) ile etkisiz hale getirildi.

Merkeze bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, silahlı İHA tarafından ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan 4 terörist, etkisiz hale getirildi.

Bombalanan bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

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