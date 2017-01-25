(Görüntülü Haber) PKK ile görüştüğü iddia edilen FETÖ'nün 'eğitim imamı' adliyede

BURSA merkezli 7 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütün 'eğitim imamı' olduğu ve 2014 yılında Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK/KCK elebaşlarıyla görüşme yaptığı iddia edilen Cemal Bulut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bulut, gazetecilerin "Kuzey Irak'a gidip görüşme yaptınız mı'' sorusuna "İftira bunlar" diye cevap verdi. Bursa merkezli 7 ilde, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 eğitim kurumunu barındıran Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş.’ye yönelik operasyon kapsamında, 14 gün önce eş zamanlı olarak 47 adreste arama yapıldı, 27 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4’ünün, FETÖ örgütünün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Aynı operasyon kapsamında FETÖ’nün 'eğitim imamı' olduğu ileri sürülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ocak- Ekim 2014 tarihinde Kuzey Irak’a giderek, PKK/KCK yöneticileri görüştüğü tespit edilen Cemal Bulut İstanbul’da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Cemal Bulut’un terör örgütü elebaşlarıyla Kuzey Irak’ta yaptığı bu görüşmelerde, örgütün içine sızan ve buradan istihbarat gelmesini sağlayan polis ve MİT personelinin isim listesini verdiğini iddia ediliyor. Cemal Bulut’un evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bulut, gözaltı süresinin dolmasının ardından, adliyeye sevk edildi.