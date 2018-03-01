(Görüntülü Haber) PKK adına sözde mahkeme kurmuşlar
ADANA'da terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup, örgüt üyelerini yargılayıp cezalandıran 4 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK adına faaliyetle bulunduğu iddiasıyla yakalanıp cezaevine gönderilen Selman Y., cezaevi yönetimine...
01 Mart 2018 Perşembe 10:19
ADANA'da terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup, örgüt üyelerini yargılayıp cezalandıran 4 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK adına faaliyetle bulunduğu iddiasıyla yakalanıp cezaevine gönderilen Selman Y., cezaevi yönetimine dilekçe vererek gözaltında bulunduğu sırada avukatı yanında olduğu için itiraflarda bulunamadığını ileri sürüp konuşmak istediğini bildirdi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar ifadesi alınan Selman Y., terör örgütü adına Sadettin Y., Alahattin Y., Selahattin Y. ve Abdülmütelip K.'nın sözde mahkeme kurduğunu belirterek, "Daha önce de terör suçundan cezaevine girip çıktım. Bu sırada sözde mahkeme beni 'itirafçı' diye yargılayıp, Van'a sürgün etti. Beni otobüse bindirip Van'a gönderdi. Sonra gizli olarak Adana'ya döndüm. Bunlardan şikayetçiyim" dedi. Bu gelişme üzerine Adana'da terör örgütü PKK adına sözde mahkeme kurup yargılama yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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