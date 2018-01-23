Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2'si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı. Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisi araçtan atladı. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Kazada 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinin sürücü yaralandı.
(Görüntülü Haber) Piyalepaşa Bulvarı'nda çöp kamyonu dehşeti: 3 yaralı (1)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2'si temizlik işçisi 3 kişi...
23 Ocak 2018 Salı 15:42
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