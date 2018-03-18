Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın saat 06.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde çıktı. Alt katı restoran olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı kapladı. Vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardında söndürdü. Yangında can kaybı olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Pendik'te 2 katlı bina alev alev yandı. Yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın saat 06.30 sıralarında Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde çıktı. Alt katı restoran olarak...
18 Mart 2018 Pazar 09:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.