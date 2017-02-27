(Görüntülü Haber) Pazardan dönerken öldürüldü

Burhan CEYHAN/ SÖKE(Aydın), () - AYDIN'nın Söke İlçesi'nde, pazar alışverişinden dönen 52 yaşındaki Şükrü Ateş, aynı mahallede oturan H.Ç. tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli 2 çocuk babası Şükrü Ateş, mahallesindeki semt pazarından alışveriş yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada mahalle sakinlerinden H.Ç. ile karşılaştı. Ateş ve H.Ç. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, H.Ç. belindeki tabancayı çıkararak Şükrü Ateş'e 3 el ateş etti. Şükrü Ateş, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde yaşamını yitirdi. H.Ç. ise jandarmaya giderek teslim oldu. Ateş'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.