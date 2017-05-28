(Görüntülü Haber) Pazarcıların sıra bekleme tartışması kanlı bitti

KAYSERİ'de, pazarcılık yapan Olgun Akbalık ile Ramazan Güntay arasında sebze ve meyve halinde araçla sıra bekleme tartışması nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda Olgun Akbalık bıçakla yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.



Olay, merkez Kocasinan İlçesi'nde bulunan Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Halde pazarcılık yapan 36 yaşındaki Olgun Akbalık ile 33 yaşındaki Ramazan Güntay arasında iddiaya göre, araçla sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Güntay, Olgun, Akbalık'ı bıçakla sağ bacağından yaraladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Akbalık'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, Güntay da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Argıncık Polis Karakolu'na götürüldü.