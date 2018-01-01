(Görüntülü Haber) Patlatılan şüpheli çantadan kıyafet ve kozmetik ürünü çıktı
DÜZCE'de, bankın üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden defter, kıyafetler ve kozmetik ürünleri çıktı. Olay, öğle saatlerinde, Düzce Avni Akyol Parkı'nda meydana geldi. Bankın...
01 Ocak 2018 Pazartesi 17:48
DÜZCE'de, bankın üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden defter, kıyafetler ve kozmetik ürünleri çıktı. Olay, öğle saatlerinde, Düzce Avni Akyol Parkı'nda meydana geldi. Bankın üzerindeki çantayı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra parka gelen bomba imha uzmanı, jammer kurarak, devreye soktu. Cep telefonlarının devreden çıkmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, fünyeyi sırt çantasının üzerine bıraktı. Kontrollü patlatılan çantanın içinden defter, kozmetik ürünleri ve kıyafetler çıktı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.