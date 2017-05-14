Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Patlamada yanan Suriyeli kadın Türkiye’de tedavi ediliyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), () - SURİYE’de devam eden iç savaşta çıkan yangında yüzü ve vücudu büyük ölçüde yanan Suriyeli 20 yaşındaki Nuha Mansor, Türkiye’de tedavi ediliyor. İki yıl önce Suriye’nin Hama kentinde...

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), () - SURİYE’de devam eden iç savaşta çıkan yangında yüzü ve vücudu büyük ölçüde yanan Suriyeli 20 yaşındaki Nuha Mansor, Türkiye’de tedavi ediliyor.

İki yıl önce Suriye’nin Hama kentinde rejime ait savaş uçağının attığı bombanın evlerinin bahçesindeki benzin bidonunu infilak ettirmesi sonucu çıkan yangında Nuha Mansor’un yüzü ve vücudu yandı. Genç kadın Hama’daki hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından eşi Sadettin Mahmut tarafından Türkiye’ye getirildi. Mansor, daha sonra Gezgin Gurmeyiz ve Tut Ellerinden Derneği aracılığı ile Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği tarafından İstanbul’a götürülerek tedavi gördü.  

Hastasını Reyhanlı’daki evinde ziyaret eden Türk Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, vücudunun bir çok yerinde yanık olan hastayı ambulans uçakla İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüklerini belirterek şöyle dedi:

"Plastik cerrahlarla birlikte tedavisini yaptık, hastanede 3 ay yattı ve defalarca ameliyat oldu. 8- 9 ay süren tedavi yararlı oldu, hastaneden yürüyerek ayrıldı. Tabi hijyenik şartlarda kalması, beslenmesi rehabilitasyonda çok önemlidir. Şu anda vücudunda kasılmalar gerçekleştiğini gördüm. Yürümekte zorluk çekiyor. Yürümesi lazım, sürekli kontrolümüz altındadır."

Nuha Mansor ise yangında vücudunun bir çok yerinde yanık oluştuğunu belirterek, Türkiye’de tedavisinin yapıldığını ve ilk günlere göre iyi olduğunu söyledi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246