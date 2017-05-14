(Görüntülü Haber) Patlamada yanan Suriyeli kadın Türkiye’de tedavi ediliyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), () - SURİYE’de devam eden iç savaşta çıkan yangında yüzü ve vücudu büyük ölçüde yanan Suriyeli 20 yaşındaki Nuha Mansor, Türkiye’de tedavi ediliyor.



İki yıl önce Suriye’nin Hama kentinde rejime ait savaş uçağının attığı bombanın evlerinin bahçesindeki benzin bidonunu infilak ettirmesi sonucu çıkan yangında Nuha Mansor’un yüzü ve vücudu yandı. Genç kadın Hama’daki hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından eşi Sadettin Mahmut tarafından Türkiye’ye getirildi. Mansor, daha sonra Gezgin Gurmeyiz ve Tut Ellerinden Derneği aracılığı ile Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği tarafından İstanbul’a götürülerek tedavi gördü.



Hastasını Reyhanlı’daki evinde ziyaret eden Türk Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, vücudunun bir çok yerinde yanık olan hastayı ambulans uçakla İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüklerini belirterek şöyle dedi:



"Plastik cerrahlarla birlikte tedavisini yaptık, hastanede 3 ay yattı ve defalarca ameliyat oldu. 8- 9 ay süren tedavi yararlı oldu, hastaneden yürüyerek ayrıldı. Tabi hijyenik şartlarda kalması, beslenmesi rehabilitasyonda çok önemlidir. Şu anda vücudunda kasılmalar gerçekleştiğini gördüm. Yürümekte zorluk çekiyor. Yürümesi lazım, sürekli kontrolümüz altındadır."



Nuha Mansor ise yangında vücudunun bir çok yerinde yanık oluştuğunu belirterek, Türkiye’de tedavisinin yapıldığını ve ilk günlere göre iyi olduğunu söyledi.