(Görüntülü Haber) Pastane sahibi: İçeride oturuyorduk bir anda patlama oldu

Haber-Kamera: Ersan SAN - İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL Küçükçekmece'de doğalgaz patlamasının meydana geldiği pastanenin sahibi Bayram Yıldırım, olay anını anlattı. Yıldırım, "Müşteri çıkmıştı. İçeride oturuyorduk, bir anda patlama oldu" dedi. Bu arada itfaiye ve polisin büyük hasar oluşan pastanedeki incelemesi sürüyor.