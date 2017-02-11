(Görüntülü Haber) Parmakta sıkışan yüzük spiralle çıkarıldı

ŞANLIURFA'da 15 yaşındaki Mustafa Çelik'in parmağında sıkışan yüzük, acil serviste itfaiye tarafından spiralle kesilerek çıkarıldı. Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Çelik, sağ el orta parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramayınca, ailesi tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste de yüzük çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Acil servise gelen itfaiye ekibi, Çelik'in parmağındaki yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkardı. Parmağında morluk oluşan Çelik, itfaiye ekibine teşekkür etti.