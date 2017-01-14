Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da 41 yaşındaki İrfan Genç'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İrfan Genç, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, ip sardıkları Genç'in parmağına sıkışan yüzüğü çıkardı. Parmağı moraran Genç, itfaiye erlerine teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Mahir ALAN/ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da 41 yaşındaki İrfan Genç'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İrfan Genç, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman...
14 Ocak 2017 Cumartesi 23:24
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