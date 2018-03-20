Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit
1 uzman çavuş ve 1...
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...

(Görüntülü Haber) Park halindeki üç araç yandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 araç zarar gördü. Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçtan çıkan alevleri gören...

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 3 araç zarar gördü. Mansuroğlu Mahallesi 248/1 Sokak'ta park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçtan çıkan alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler, park halindeki 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Polis ise araçların yakıt tanklarının patlaması ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Araçların alevler içinde kalması ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, üç araç büyük zarar gördü. Yangının başladığı aracın atıl vaziyette olduğu ve aküsünün de bulunmadığı belirlendi. Ekipler kundaklama ihtimalini değerlendirirken, çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314