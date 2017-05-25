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(Görüntülü Haber) Park halindeki otomobilin kaputu çalındı

Mustafa UFAK- ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, evin önünde park halindeki otomobilin motor kaputu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olay, dün akşam saatlerinden Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi....

Mustafa UFAK- ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, evin önünde park halindeki otomobilin motor kaputu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olay, dün akşam saatlerinden Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız'a ait evin önünde park halinde bulunan 01 CUV 50 plakalı otomobilin sol ön camını kırdı ve motor kaputunu çalarak kayıplara karıştı. Olayı sabah uyandıktan sonra fark eden Mehmet Yıldız durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, motor kaputunu çalanların yakalanması için çalışma başlattı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen otomobil sahibi 60 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Hayatım çalışmakla geçti. Bugüne kadar 7 çocuğumla tek servetim bu otomobil oldu. Ancak onun da kaputunu çaldılar. Durumu polise bildirdim gelip inceme yaptılar. Ancak emniyet güçleri otomobilimin motor kaputunu bulmayana kadar ibreti alem için bu şekilde gezeceğim" dedi.

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