Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL () - KAĞITHANE'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Seyrantepe Mahallesi Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık iki yıldır park halinde bulunun iki minibüs iddialara göre kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından kundaklandı. ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK MİNİBÜSLERİ SARDI Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsleri sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. 'BENİM ARACIM BURADAYDI, NEREDEYSE O DA YANIYORDU' Mahalle sakinlerinden Enver Sandalcı "Bir senedir bu araçlar burada duruyor ve içinde tinerciler kalıyordu. Bir kaç defa şikayet ettik, polis geldi dağıttı. Bugün de en son yakmışlar. Hatta benim aracım da buradaydı, neredeyse o da yanacaktı' diye konuştu. Olayı gören vatandaşlardan eşkal bilgilerini alan polis ekipleri kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Park halindeki minibüsler kundaklandı
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN İSTANBUL () - KAĞITHANE'de park halindeki iki minibüs kundaklandı. Yanan minibüsler itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Polis kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay,...
28 Şubat 2017 Salı 19:10
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