(Görüntülü Haber) Park halindeki kamyona çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona çarpıp devrilmesi sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza, gece merkez Sarıçam İlçesi Kozan Yolu Mustafalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Samet Coşan'ın kullandığı 01 Y 0698 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce trafik levhasına, ardında yol kenarında park halinde bulunan 01 TL 510 plakalı kamyona çarptıktan sonra devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kazaya yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan 5 yaralıyı çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekibinden yardım istedi. CAN PAZARI YAŞANDI Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Samet Coşan ve otomobilde bulunan 17 yaşındaki Furkan Kılıç, aynı yaştaki Yusuf Kılıç, 19 yaşındaki Mehmet Kara ve 21 yaşındaki Melih Ökten'i kurtarmak için zamanla yarıştı. Çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkartılarak, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet Coşan, Melih Ökten ve Furkan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.