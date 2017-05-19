(Görüntülü Haber) Park halindeki 2 araç kundaklandı
KONYA'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklandı. Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Yılmaz'a...
19 Mayıs 2017 Cuma 09:32
KONYA'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklandı. Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Yılmaz'a ait park halindeki 06 MFP 65 plakalı otomobil ile Burak Ceylan'a ait 42 CEN 82 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler hemen müdahale ederek, alevler park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Araçların üzerine benzin dökülerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.
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