(Görüntülü Haber) Park halindeki 12 otomobilin lastiğinin kesilmesi kamerada

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da kimlikleri belirsiz 3 çocuk, park halindeki 12 otomobilin lastiklerini kesici aletlerle kesip kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araçlara zarar veren çocukları bulmak için çalışma başlattı. Olay, çarşamba günü sabah 05.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri belirsiz 10 yaşlarındaki 1'i kız 3 çocuk, kesici alet kullanarak 12 otomobilin lastiklerini keserek zarar verdi. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri bir çok aracın lastiklerinin patladığını görünce durumu polise bildirdi. Bazı araç sahipleri lastikleri kendi imkanları ile değiştirmeye çalışırken bazıları ise lastikçi çağırdı. Durumu polise bildiren vatandaşlar, yaşanan olaya akıl erdiremediklerini belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, lastik patlatan çocukların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.