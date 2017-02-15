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(Görüntülü Haber) Parasız kalınca markete girip gasp yapmış

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ) KONYA'da bir markete girerek kasadaki kadını bıçakla tehdit edip 200 lira gasp eden 20 yaşındaki Emre Y, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını...

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ) KONYA'da bir markete girerek kasadaki kadını bıçakla tehdit edip 200 lira gasp eden 20 yaşındaki Emre Y, polisin takibi sonucu yakalandı. Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını itiraf eden Emre Y., yapılan sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay yaklaşık 2 hafta önce merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Ufuk Sokak?ta meydana geldi. 48 yaşındaki Fatma K.'nin işlettiği markete giren bir kişi bıçakla tehdit edip kasadaki paraları istedi. Büyük korku yaşayan Fatma K., kasadaki 200 lirayı verdi. Parayı alan zanlı hızla olay yerinden uzaklaşırken, market sahibi durumu polise bildirdi. Markete gelen polis tarafından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonrası marketteki 200 lirayı gasp eden zanlının, daha önce hırsızlık suçundan kaydı bulunan 20 yaşındaki Emre Y. olduğu tespit edildi. Polis, anne ve babası ayrı olduğunu belirlediği, sokaklarda yaşadığını tespit ettiği Emre Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının zaman zaman gasp olayının yaşandığı marketin yakınlarında bulunan şehirler arası otobüs terminalinde kaldığını belirleyen polis tedbir aldı. Dün sabah saatlerinde Emre Y.'nin otogarda olduğunu tespit eden polis yakalayarak gözaltına aldı. Polise verdiği ifadesinde parasız kaldığı için markete girerek gasp yaptığını itiraf eden Emre Y., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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