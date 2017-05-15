Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir inşaatta çalışan Abdulkadir Tadlı, parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İkna edilen Abdulkadir...

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir inşaatta çalışan Abdulkadir Tadlı, parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İkna edilen Abdulkadir Tadlı çatıdan indirildi. Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi 485. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Abdulkadir Tadlı müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İnşaatta çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Parasının ödenmediğini ve sigortasının yapılmadığını iddia eden Abdulkadir Tadlı ikna çalışmaları sırasında kendini kaybederek balkonda bulunduğu iskelenin üzerindeki kalasları aşağıya attı. İtfaiye ekibi önlem amacıyla şişme yatak açarken, polis ekipleri ise bu arada müteahhit ile görüştü. Polis daha sonra Abdulkadir Tadlı ile görüşerek ikna etti. Abdulkadir Tadlı ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246