(Görüntülü Haber) Parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir inşaatta çalışan Abdulkadir Tadlı, parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İkna edilen Abdulkadir Tadlı çatıdan indirildi. Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi 485. Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Abdulkadir Tadlı müteahhitten parasını alamadığını iddia ederek 3 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulundu. İnşaatta çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Parasının ödenmediğini ve sigortasının yapılmadığını iddia eden Abdulkadir Tadlı ikna çalışmaları sırasında kendini kaybederek balkonda bulunduğu iskelenin üzerindeki kalasları aşağıya attı. İtfaiye ekibi önlem amacıyla şişme yatak açarken, polis ekipleri ise bu arada müteahhit ile görüştü. Polis daha sonra Abdulkadir Tadlı ile görüşerek ikna etti. Abdulkadir Tadlı ikna edilerek aşağı indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.