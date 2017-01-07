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(Görüntülü Haber) Panik yaratan ses kaydının sahibi adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 'whatsApp' üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia ederek 'halk...

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 'whatsApp' üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia ederek 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alınan A.Ö. adlı kadın, adliyeye sevk edildi. Antalya'da dün whatsApp üzerinden hızla yayılan bir kadına ait ses kaydında, kent merkezinde faaliyet gösteren 2 alışveriş merkezinin otoparkında bombalı araç tespit edildiği, Antalya Havalimanı'nda ise canlı bomba yakalandığı iddia edildi. Ses kaydında, 'Bu bilgileri ciddiye alın, çok tehlikeli durumdayız' ifadeleri de yer aldı. Kentte korku ve paniğe neden olan ses kaydı nedeniyle soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ses kaydını yayınlayan kadının A.Ö. olduğunu belirledi. Yaşam koçu olan A.Ö, 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün saat 16.30 sıralarında Antalya Havalimanı'nda gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan A.Ö., bugün önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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