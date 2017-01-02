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(Görüntülü Haber) Palet üretim imalathanesi yandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde, palet üretim tesisinin çatısında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Palet imalethanesi alev alev yanarken, dumanlar gökyüzüne...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Arifiye İlçesi'nde, palet üretim tesisinin çatısında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Palet imalethanesi alev alev yanarken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bugün öğle saatlerinde, Arifiye Dörtyol mevkiinde bulunan bir ahşap palet imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanenin çatısında yapılan onarım sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Yangın kısa sürede binaya yayılırken, paletler ve palet yapımında kullanılan ahşaplar alev alev yandı. İmalatheneden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dörtyol ve merkez ekipleri yeterli olmayınca yakın ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri istenildi. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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