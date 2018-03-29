(Görüntülü Haber) Özgü'nün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, alkollü sürücü İlhami Yavuz'un (37), Özgü İzem Ahırlı'nın (8) ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı küçük Özgü İzem'in yola savrulduğu, sürücünün ise durup, yerde yatan çocuğu kucaklayarak, aracına bindirdiği görülüyor.



Güzeloba İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı, 25 Kasım 2017 tarihinde, akşam saatlerinde gezmek için babaannesi Gülşen Ekinak (63) ile dışarı çıktı. Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen babaanne- toruna, İlhami Yavuz'un kullandığı 15 AC 006 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan babaanne ve torunu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken, sürücü İlhami Yavuz ambulansın gelmesini beklemeden Özgü İzem Ahırlı'yı aracına alıp, hizmetli olarak çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Özgü İzem, yolda yaşamını yitirdi. Babaanne Gülşen Ekinak ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan ve yapılan testte 0.86 promil alkollü olduğu tespit edilen İlhami Yavuz, tutuklandı.



Geçen pazartesi günü Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan İlhami Yavuz, Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen'in şerhine karşın oy çokluğuyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Özgü İzem Ahırlı'nın yaşamanı yitirdiği kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, İlhami Yavuz'un çarptığı Özgü İzem, yola savruluyor. Aracı durdurup, inen İlhami Yavuz, yolda yatan Özgü'yü kucaklayıp, araca doğru ilerliyor. Bu sırada aynı araçtan 2 kişi daha iniyor. 1 kişi, olay yerinden uzaklaşırken, diğeri ise İlhami Yavuz'un yanına gidiyor. Özgü İzem'i aracın arka koltuğuna yatıran İlhami Yavuz'un daha sonra yolda yatan; ancak kamera açısına girmeyen babaanne Gülşen Ekinak'ın yanına gittiği görülüyor. Çok sayıda kişinin de olay yerine geldiği anların yer aldığı görüntülerde, İlhami Yavuz'un daha sonra aracına bindiği görülüyor.





