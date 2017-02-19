Haber:Cengiz ÇOBAN / İstanbul Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı hareketlerle kendini ve trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdü. İşte o anlar cep telefonunun kamerasına yansıdı. ZAMAN ZAMAN ELLERİNİ BIRAKARAK DEVAM ETTİ Balıkesir Edremit D-230 karayolunda bir motosiklet sürücüsünün tehlikeleri hareketleri bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.Görüntülerde kask takmayan motosiklet sürücüsü, motosikletin koltuğunun üzerine yatarak yola devam ediyor.Bu yolculuk bu şekilde kilometrelerce devam ediyor.Yatarak motosikleti kullananan sürücü bu şekilde önünde seyreden araçları da solamaya çalışıyor. Zaman zaman ellerini de bırakarak devam eden sürücü , adeta kazaya davetiye çıkardı. KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ Karayolunda bu şekilde yol alan motosiklet sürücüsü, daha sonra oturur pozisyona geçerek yola devam ediyor. Motosiklet sürücüsü yaptığı bu tehlikeli hareketlere bir de kırmız ışıkta geçerek son noktayı koydu.
(Görüntülü Haber) (Özel) motosiklet Sürücüsünün karayolunda tehlikeli yolculuğu
Haber:Cengiz ÇOBAN / İstanbul Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde kasksız bir motosiklet sürücüsü, yaptığı hareketlerle kendini ve trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdü. İşte o anlar cep telefonunun kamerasına yansıdı. ZAMAN...
19 Şubat 2017 Pazar 16:31
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