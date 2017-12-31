(Görüntülü Haber) (Özel) - İstiklal Caddesi'nde "Taciz" gözaltısı

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşanıyor. Çok sayıda sivil polis, caddede görev yapıyor. Güven Timleri , bir kadının elle taciz edildiğini fark edince bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alının kişi kelepçe takılarak Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.