Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan özel bir hastanenin yönetici ve çalışanı 10 kişi sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Özel hastane çalışanı 10 kişi FETÖ'den adliyede
Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye...
14 Şubat 2017 Salı 13:04
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