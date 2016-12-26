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(Görüntülü Haber) Özel Harekat destekli asayiş uygulaması

Mutlu YUCA / BOLU,() - ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu'da, İstanbul'dan gelen Polis Özel Harekat timlerinin desteği ile asayiş uygulaması yapıldı. Son dönemde özellikle bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen...

Mutlu YUCA / BOLU,() - ANKARA-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu'da, İstanbul'dan gelen Polis Özel Harekat timlerinin desteği ile asayiş uygulaması yapıldı. Son dönemde özellikle bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen terör saldırılarındaki artış ile birlikte, kritik geçiş noktaları arasında yer alan Bolu'da güvenlik tedbirleri artırıldı. Doğu ve Güneydoğu'da başarılı terör operasyonlarıyla adını duyuran Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin bir bölümünün döndüğü Bolu'daki kışlanın etrafındaki kontrol noktalarında aramalar sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası'na yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kontrol noktasında İstanbul'dan gelen polis özel harekat timlerinin desteği ile uygulama yaptı. Timler kontrol noktasında otomatik silahlarla önlem alırken, durdurulan araçlar ayrıntılı aramadan geçirildi. Kentin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında da aramalar yapıldı. Asayiş uygulamalarında suç unsuruna rastlanmadı.

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