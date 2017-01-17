Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü. Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) (Özel görüntülerle)- Reina saldırganın yakalandığı operasyonda gözaltına alına kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi
Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü. Üç...
17 Ocak 2017 Salı 08:39
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