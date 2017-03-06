(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Çocuklar, yangından kurtarılan hamile annelerinin ellerini bırakmadılar

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN- Cengiz ÇOBAN / İstanbul Çekmeköy'de bir evde çıkan yangından kurtarılan hamile kadın sandalye üzerinde ambulans bekledi. Kadının çocukları ise ambulans gelene kadar annelerinin ellerini biran olsun bırakmadılar. Yangın, Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Sümbül sokakta saat 15.00 sıralarında 2 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. AİLEYİ VATANDAŞLAR KURTARDI Daha sonra içeride 2 çocuklu bir ailenin mahsur kaldığı fark edildi. Bunun üzerine içeriye giren vatandaşlar duman altındaki daireden Yıldız ailesini ve iki çocuğunu çıkarttı. Ardından polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra İtfaiye ekipleri geldi ve yangını kısa sürede söndürdü. BABANIN DURUMU AĞIR Yangından kurtarılan baba Mesut Yıldız, kaldırıma yatırıldı, anne Sema Yıldız ise sandalyeye oturtuldu. Olay yerine gelen ilk 112 sağlık ekibi Mesut Yıldız'ın durumunun ağır olduğunu belirledi. Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. HAMİLE KADIN SANDALYEDE OTURARAK AMBULANS BEKLEDİ Dumandan etkilenen anne Sema Yıldız ise, sandalye üzerinde ambulans bekledi. Komşuları, hamile kadının yüzüne su serperek müdahale ettiler. ÇOCUKLAR YÜREK BURKTU Hamile kadının Poyraz ve Polat ismindeki çocukları ise annelerinin elini biran olsun bırakmadılar. Çocuklardan biri gözyaşı dökerken diğeri de annesine sarıldı. Bir süre sandalye üzerinde bekletilen anneyi gelen 112 sağlık ekipleri ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Çevredekiler, geç geldiklerini iddia ettikleri sağlık ekiplerine tepki gösterdi.