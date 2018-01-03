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(Görüntülü Haber) Özçekim yaparken kaleden düşme anı kamerada (2)

DAHA ÖNCE HAVADA FOTOĞRAF ÇEKTİRME DENEMELERİ YAPMIŞ Şanlıurfa'da Pazartesi günü tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 8 çocuk babası Halil Dağ'ın (39), daha öncede...

DAHA ÖNCE HAVADA FOTOĞRAF ÇEKTİRME DENEMELERİ YAPMIŞ

Şanlıurfa'da Pazartesi günü tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek doğum gününde yaşamını yitiren 8 çocuk babası Halil Dağ'ın (39), daha öncede demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken fotoğraf denemeleri yaptığı ortaya çıktı. Ölümünden kısa sürede önce çekildiği belirtilen fotoğrafları yeni ortaya çıkan Halil Dağ'ın, kale eteklerindeki demir korkulukların üzerine çıkıp havaya sıçrarken kent manzarasını arkasına alacak şekilde fotoğraf çektirdiği anlaşıldı. Doğum gününde ölümüyle yakınlarını yasa boğan Dağ'ın, sık sık yaşamını tehlikeye atacak sekilde fotoğraflar çektirmek için denemeler yaptığı ifade edildi.

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