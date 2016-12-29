Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı
Yağmur ve Fırtına İstanbul'da hayatı durdurdu
Vinç kamyonun üzerine devrildi

(Görüntülü Haber) Öz kızına tecavüzden yargılanan babaya 48 yıl 9 ay hapis

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de öz kızı 16 yaşındaki N.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan baba C.K., 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alınan bilgilere göre N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini...

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de öz kızı 16 yaşındaki N.K.'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan baba C.K., 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alınan bilgilere göre N.K., kendisine zorla tecavüz ettiğini öne sürdüğü babası C.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen C.K. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Basına kapalı olarak görülen davasnın davanın son duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti C.K.'yı öz kızına birden fazla kez tecavüz etmek ve hürriyetten yoksun bırakmak suçlarından toplam 48 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. 'EMSAL BİR KARAR ÇIKTI' Duruşma sonrasında Adalet Sarayı binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Eskişehir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile N.K., N.K.'nın annesi ve N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş katıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Büşra Gündoğdu, "Bugün burada, bu davada bizler açısından çok güzel bir karar çıktı. Emsal bir karar çıktı. Öz kızına cinsel saldırıda bulunan sanık hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Her hangi bir indirim uygulanmadı. Davanın sonuna kadar arkasında olduk. Bugün buradayız ve adalet yerini buldu. Umarız ki diğer davalara da bu dava örnek bir dava olarak kayda geçer" dedi. AVUKAT KARATAŞ: KORKMAYIN N.K.'nın avukatı Betül Nuran Karataş da yaptığı konuşmada, bu tür suçlarda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Karataş şöyle devam etti: "Bu tür dosyalarda özel ceza infaz yasasının uygulanması gerekiyor. Hiçbir şekilde indirimlerin olmayacağı gibi, ki bu dosyamızda olmamıştır. Bu tür dosyalarda şüpheden sanık yararlanır ilkesinin daha ince yorumlanması ve kolay kolay kimsenin kimseye hele ki bir kızın babasına böyle bir konuda iftira atmayacağını gözden kaçırmamak gerekir. Her seferinde savunulan şeydir 'ben yapmadım.' Herkesin kendisini savunmaya hakkı olduğu doğrudur. Lakin adalet dediğiniz şey, geç gelmeyendir. Adalet dediğiniz şey, şüpheyi ortadan kaldırandır. Umarız bu ve bundan sonraki dosyalarımızın tamamında bu ve buna benzer kararlar çıkacaktır. Son 2 senedir bu konudaki davalar çok arttı. Belki bunlar sadece mahkemelere sunulanlar, belki bunlar sadece şikayet edilenler. Tüm mağdurlara sesleniyorum, korkmayın ve başvurularınızda bulunun. Size haksızlıkta bulunanların hepsi gereken şekilde yargılanacak ve ceza alacaktır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55