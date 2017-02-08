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(Görüntülü Haber) Oyuncu Müjde Uzman, Uludağ'da karlar üzerinde sucuk pişirdi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KİRALIK Aşk dizisi oyuncusu Müjde Uzman ve sosyal medya fenomeni Burusvilis, Uludağ'da kar üzerinde sucuk ekmek keyfi yaptı. Mangalın başına geçen güzel oyuncu Müjde Uzman, hazırladığı sucuk ekmekleri tatilcilere...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - KİRALIK Aşk dizisi oyuncusu Müjde Uzman ve sosyal medya fenomeni Burusvilis, Uludağ'da kar üzerinde sucuk ekmek keyfi yaptı. Mangalın başına geçen güzel oyuncu Müjde Uzman, hazırladığı sucuk ekmekleri tatilcilere ikram etti. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, gençlik festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Festivaller dolayısıyla ünlü akını yaşanan beyaz cennette, Kiralık Aşk dizisinin güzel oyuncusu Müjde Uzman ve sosyal medya fenomeni olan Burusvilis de gençlerle tatilin tadını çıkardı. Müjde Uzman ve Burusvilis, 'Hayat Bu Kapağın Altında' etkinliği kapsamında Uludağ'da karlar üzerine sucuk ekmek partisine katıldı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sucuk ekmek partisinde, mangalın başına geçen güzel oyuncu Uzman, sucukları kendi elleri ile pişirip, tatilcilere ikram etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, kayak yapmayı sevmediğini, sucuk ekmek salep ve manzara üçlüsüyle daha çok keyif aldığını söyledi. Ekranlardan kısa bir süre önce veda eden Kiralık Aşk dizisinin ardından proje sorularını yanıtlayan Uzman, ''Dizimiz yeni bitti, ben de kendime biraz ara verdim çünkü dinlenmem gerekiyor. Ama elbette çalışacağız. Dizi teklifleri geliyor ancak ben her işe atlayan biri değilim. Bekliyoruz, değerlendireceğim'' diye konuştu.

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