(Görüntülü Haber) Ovit Dağı’nda otomobil yamaçtan yuvarlandı: 4 yaralı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), () - RİZE’nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan dereye yuvarlanan kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Kaza saat 14:00 sıralarında ilçenin Sivrikaya Köyü Ovit Dağı mevkiinde meydana geldi. Hamdi Yazıcı yönetimindeki 53 DB 192 plakalı kamyonet, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan, dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekipleri sekv edildi. Ekipler, ulaştıkları araçtaki sürücü Hamdi, yanındaki Sinan ve Mustafa Yazıcı ile Şenol Meral’i sedye ile yola çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.