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(Görüntülü Haber) Otoyolda kaza ve kar çilesi (3)

Malik GÖDENİLER/POZANTI (Adana), () - ADANA-Ankara otoyolunun Pozantı İlçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler yol açma çalışması yaparken Pozantı Kaymakamlığı,...

Malik GÖDENİLER/POZANTI (Adana), () - ADANA-Ankara otoyolunun Pozantı İlçesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kaza sonucunda kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler yol açma çalışması yaparken Pozantı Kaymakamlığı, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı. Adana'nın Toros Dağları'ndaki yayla ilçesi Pozantı'da şiddetli kar yağışı hayatı felç etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, Adana-Ankara otoyolunun Gülek Boğazı mevkiinde ise dün akşam kar ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20 aracın birbirine girdiği kazada 10 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Pozantı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken kaza nedeniyle otoyol ulaşıma kapandı. Dün saat 23.00 sıralarında kapanan otoyolda araç kuyruğu kilometrelerce uzadı. Pozantı Kaymakamlığı ve Pozantı Belediyesi, yolda kalanlara kumanya dağıttı. Karayolları ve belediye ekipleri, otoyolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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