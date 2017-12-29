(Görüntülü Haber) Otoyolda durdurulan otomobilden 4'ü Glock, ruhsatsız 10 tabanca çıktı
OSMANİYE'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
29 Aralık 2017 Cuma 12:25
OSMANİYE'de polis, otoyolda şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ön kaputundaki gizli bölme içerisinde, 4'ü Glock marka olmak üzere toplam ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirdi. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-90 Otoyolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın ön kaputu altındaki gizli bölmenin altında, poşetlere sarılı 4'ü Glock marka, ruhsatsız 10 tabanca ve 20 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan İ.K. (33) gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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