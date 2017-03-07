(Görüntülü Haber) Otoyolda devrildi, kemer hayat kurtardı

ADANA'da seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari araç, otoyolda devrildi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Mersin istikametine giden 28 yaşındaki Mustafa Akdoğan'ın kullandığı 01 CUB 05 plakalı hafif ticari aracın sol arka lastiği patlayınca devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü Akdoğan araçla birlikte sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, şans eseri otoyolda başka bir kazaya neden olmadan durdu. Devrilen araçtan kendi imkanları ile çıkan ve kazayı yara almadan atlatan Akdoğan, telefonla polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin incelemesinin ardından hafif ticari araç çekici ile kaldırıldı. Yol yeniden trafiğe açıldı. Aracın lastiğini patladığını söyleyen Akdoğan, "Lastik patlayınca kontrolü kaybettim, yapacak bir şeyim yoktu" diye konuştu.