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(Görüntülü Haber) Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN / İZMİT (Kocaeli) () İZMİT'te, otomobil ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Muratköy Sapağı mevkiinde meydana...

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN / İZMİT (Kocaeli) () İZMİT'te, otomobil ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Muratköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AL 7168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Enver Kaymaz idaresindeki 41 GS 273 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enver Kaymaz ile otomobil sürücüsü ve sürücünün yanındaki kişi, 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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