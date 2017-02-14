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(Görüntülü Haber) Otomobille kamyona çarpan sürücü öldü

BURDUR'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Abdullah Okutan öldü. Kaza, Burdur- Antalya karayolu İnsuyu Mevkii'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir oto kurtarma servisinin sahibi Abdullah Okutan yönetimindeki...

BURDUR'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Abdullah Okutan öldü. Kaza, Burdur- Antalya karayolu İnsuyu Mevkii'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bir oto kurtarma servisinin sahibi Abdullah Okutan yönetimindeki 15 NK 404 plakalı otomobil, önünde giden Erol Çakmak yönetimindeki 15 NZ 475 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Abdullah Okutan öldü. Savcının incelemesi ardından araçtan çıkarılan Abdullah Okutan'ın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Antalya-Burdur karayolu araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı. Abdullah Okutan'ın kullandığı otomobil sahibi olduğu şirkete ait çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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