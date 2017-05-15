(Görüntülü Haber) Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

İpek GÜNEY / AYVACIK(Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.30'da, Çanakkale- İzmir Karayolu'nun Orman Deposu Mevkisi'nde meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Özgür Yurtsever yönetimindeki 34 UK 9470 plakalı otomobil ile Ayvacık'tan Çanakkale yönüne gelen Ömer Kurtçu yönetimindeki 17 UT 561 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Özgür Yurtsever, Rümeysa Yurtsever, Ömer Yurtsever, Zehra Yurtsever, Ömer Kurtçu, Hanife Kurtçu, Muhsin Barış, Hanife Barış ve Meliha Büke yaralandı. Ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.