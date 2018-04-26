Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

(Görüntülü Haber) Otomobiliyle kanala uçtu

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), ()Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen Burak B., otomobiliyle sulama kanalına uçtu. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurtarılan sürücü hastaneye götürüldü. Manavgat'ta asker...

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), ()Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker eğlencesinden dönen Burak B., otomobiliyle sulama kanalına uçtu. İtfaiye ve çevredekilerin çabalarıyla kurtarılan sürücü hastaneye götürüldü. Manavgat'ta asker eğlencesinden dönen Burak B.'nin kullandığı 07 LH 218 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şelale ile Yukarı Pazarcı mahalleleri arasındaki DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 10 dakika kadar otomobilin içinde kalan Burak B., vatandaş ve itfaiyenin çabalarıyla otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çevredekilerin otomobilde bir kişi daha olabileceğini söylemesi üzerine olay yerine dalgıç ekibi geldi. Yapılan araştırmada otomobil çevresinde başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.Çevredekiler kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, kimileri de cep telefonlarıyla çalışmaların fotoğraf ve videosunu çekti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314