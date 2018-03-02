Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () Beylikdüzü'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Otomobiliyle denize böyle uçtu (1)
Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, () Beylikdüzü'nde yolun bittiğini anlamayan sürücü otomobiliyle denize uçtu. Otomobilde bulunanlar son anda kurtarılırken, aracın denize uçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
02 Mart 2018 Cuma 14:29
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