(Görüntülü Haber) Otomobiliyle denetim yapan polise çarptı: 1 yaralı

BURSA'da bir otomobil tarafından sıkıştırıldığı öhe sürülen otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil denetim yapan polis memuru 46 yaşındaki polis memuru Salih Öner'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. . Kaza saat 02.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 16 JSU 67 plakalı otomobili ile giden 27 yaşındaki Murat Sadık Erbaş, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon kontrolünü yitirince denetim noktasında bulunan polis memuru Salih Öner'e çarptı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Öner bir özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Murat Sadık Erbaş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis memuru Salih Öner'in kol ve bacaklarında kırıklar olduğu belirtilirken, Bursa Emniyet müdürü Selami Yıldız, hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.