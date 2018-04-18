(Görüntülü Haber) Otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da, Kamil Ayvaz (48), evine yakın bir yerde otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Ayvaz'ın uyuşturucu madde kullandığı iddia edilirken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Olay, Canik İlçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evli olan Kamil Ayvaz, evine yakın bir yerde kendisine ait 61 NC 326 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kamil Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Ayvaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.