(Görüntülü Haber) Otomobilini 1 yıldır apartman asansöründen çıkaramıyor

ESKİŞEHİR'de market sahibi, 37 yaşındaki Cengiz Önal, 1 yıl önce ziyarete gittiği babasının oturduğu apartmanda, araç asansör halatının kopması sonucu otomobili ile yaklaşık 6 metreden düştü. Olayda yanında bulunan 1.5 yaşındaki kızı Belinay ve kendisinin yara almadan kurtulduklarını belirten Önal, aracını bir yılı aşkın süredir bulunduğu yerden çıkaramadı.



Olay, 23 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı Yüzügüllü Apartmanı'nda meydana geldi. Apartman altında bulunan ve araç asansörü ile inilen otoparktan çıkmak için 26 UF 882 plakalı 2012 model Audi marka otomobiline kızı Belinay ile birlikte binen Cengiz Önal, yukarı çıktıkları sırada asansör halatının kopmasıyla kabinle birlikte yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Kazayı yara almadan atlatan Cengiz Önal ve kızı Belinay apartman sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayı yargıya taşıdığını, 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatan Cengiz Önal, otomobilinin ise halen kaza yerinde olduğunu belirtti. Önal, şöyle konuştu:



"Bu olay insanların başına çok kolay gelebilecek bir kaza değil. Kaza demiyorum, ihmal diyorum. Kızımla beraber otomobilime binip asansörle çıkarken, en üst seviyedeyken halatların kopmasıyla kabinle birlikte zemine çakıldık. Otomobilimin üzerine halatların sarıldığı makara düzeneği düştü. Normal asansörlerde düşme anında fren sistemi açılıyormuş. Maalesef böyle tonajlı bir asansörde bu sistemin olmadığını gördük. Kazadan 2 gün önce asansörün bakımlarının yapıldığı apartman defterinde gözüküyor. Gerekli mercilere başvurduk. Fakat üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Yetkililerden bu sürecin hızlandırılarak, aracımın buradan çıkarılmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum."



Cengiz Önal, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için görüştüğü bazı vinç firmalarılarının çok yüksek ücret istediklerini ekledi.