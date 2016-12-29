(Görüntülü Haber) Otomobilin yaya çarpması güvenlik kamerasında

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 70 yaşındaki Nazım Kardaş, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki Cevizler Kavşağı'nda meydana geldi. Kepez Mahallesi'nden kent merkezine giden Ali Osman Erdoğan yönetimindeki 67 LD 015 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada yolun karşısına geçen Nazım Kardaş' a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Nazım Kardaş ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kardaş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirlenen Nazım Kardaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü Ali Osman Erdoğan ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.