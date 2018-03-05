Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul Hakkari'de şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilin tampon bölümüne gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Hakkari Depin mevkisinde denetim yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendikleri Irak plakalı bir otomobili durdurdu. Emniyete götürülen otomobilde yapılan aramada arka tampona gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
(Görüntülü Haber) Otomobilin tamponundan 161 kaçak cep telefonu çıktı
Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul Hakkari'de şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilin tampon bölümüne gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Hakkari Depin mevkisinde denetim yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü...
05 Mart 2018 Pazartesi 11:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.